مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 13.. هل ينجح آسر ياسين في إنقاذ حياة عمر؟

حيلة ذكية قرر تطبيقها آسر ياسين «عمر» في رحلة البحث عن ابنه الحقيقي «عمر»، وذلك في مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 12، إذ نجح في التوصل بمساعدة نجل شقيقته محمود لأحد العاملين في مستشفى الإسماعيلية لإعطائه عنوان الأسرة التي تبدل معها نجل ‏آسر ياسين «عمر»، لذا يتشوق الجمهور إلى متابعة مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 13.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 13

وخلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار، قال عامل المستشفى إنه لا يعرف شيئًا عن قضية استبدال ابنه الحقيقي «عمر»، وأن الغرض الوحيد من عملية الاحتيال هو كسب المال، وأخبرهم أيضًا أن سحر، كبيرة الممرضات، ذهبت إلى القاهرة وعملت هناك لفترة بعد أن أصبحت ثرية فجأة، لكن لم يكن أحد يعرف من أين أتت.

أحداث بدون سابق إنذار

في الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار، يخضع الطفل عمر لعدة فحوصات طبية تبين أن حالته لا تتحسن، بل إنها في الواقع تزداد سوءًا، لذلك يجب التواصل مع متبرع بالنخاع لإجراء الجراحة والعلاج لشفائه من السرطان كما اقترح الطبيب على «مروان» آسر ياسين و«ليلى» عائشة بن أحمد بأن الطفل يحتاج للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج.

يذاع مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 13 على قناة DMC الساعة الـ6:15 مساءً، بالتزامن مع عرضها على منصة Watch it.