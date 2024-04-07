مفتي عام السعودية يكشف تفاصيل صدقة الفطر: «لا تخرج نقودا»

خرج الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام المملكة السعودية يتحدث قبل أيام قليلة من انتهاء شهر رمضان، عن حكم متعلق بصدقة الفطر، كاشفًا أن إخراجها نقودًا لا يجزئ نظرًا لكونه يخالف لسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وخلفاؤه الذين كانوا يخرجونها من الطعام، بحسب ما جاء في صحيفة «عكاظ» السعودية.

ماذا قال مفتى السعودية عن صدقة الفطر؟

وبحسب الصحيفة السعودية، قال مفتي عام المملكة ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والإقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين».

وأوضح مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، أنه يمكن بداية إخراج الصدقة من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر نفسه، لافتًا إلى وجوب تسليمها إلى أيدي الفقراء المحتاجين، أو تعطى لمن وكلوه لتسلمها.

تفاصيل الفتوي

وتابع مفتي عام المملكة السعودية في فتواه، أن صدقة الفطر قد شرعت على عموم المسلمين ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم وأحرارهم وعبيدهم، صاعًا من طعام، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي عنهما، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين»، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن ينفق عليه من زوجته وأولاده.