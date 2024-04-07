ويجز يكشف للمرة الأولى عن صورة والدته: «منتقبة»

كشف الرابر ويجز، عن صورة والدته المنتقبة للمرة الأولى، عبر صفحته الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

المطرب ويجز يكشف للمرة الأولى عن صورة والدته

وعلّق ويجز على الصورة قائلًا: «أمي الحكي بيطول عن القلب الدافئ».

غياب ويجز عن الساحة الفنية

يغيب مطرب الراب ويجز عن الساحة الفنية منذ فترة كبيرة، وتواصلت «الوطن» مع مصدر مقرب من ويجز، والذي نفى اعتزاله الفن، موضحًا أن سبب غيابه عن الساحة الفنية حزنه على أهالي فلسطين، لأنه طوال الوقت مشغولا بمتابعة أخبارهم.

جاء ذلك، بعدما أعلن ويجز، منذ فترة طويلة أنَّه حذف تطبيق التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بسبب دعم الشركة المالكة للاحتلال الإسرائيلي، ويأتي ذلك من منطلق دعمه للشعب الفلسطيني.

وكتب ويجز: «لقد قمت للتو بحذف فيسبوك وMASSENGER، أشعر بالخجل من أنني استخدم Instagram وأدر إيرادات لتعريف الشركة التي تتستر على الإبادة الجماعية، في انتظار منصة تتبع الحرية لنا للتحدث دون أن نسكت، الجميع سئموا من هراءهم على أي حال».