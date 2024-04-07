«اليونيسف» تكشف حجم الدمار في غزة: الاحتلال قتل 13 ألف طفل فلسطيني

خرجت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، تكشف تفاصيل حجم ووتيرة الدمار داخل قطاع غزة، والتي وصفتها بأنها «صادمة»، بحسب ما كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

عدد الأطفال الشهداء

وأوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، عبر حسابها الرسمي بمنصة التدوينات القصيرة «إكس»، أنّ حرب غزة تسببت في استشهاد أكثر من 13 ألف طفل، وإصابة عدد لا يحصى من الأشخاص، مشيرة إلى أن الحرب تسببت في استشهاد معلمين وأطباء وعاملين في المجال الإنساني، وذلك على أيدي الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت «راسيل»، بوقف إطلاق النار في غزة الآن، مؤكدة أنّ المنازل والمدارس والمستشفيات مدمرة؛ لتحذر من وقوع مجاعة وشيكة داخل غزة.

استشهاد 4 أطفال كل ساعة

جاء ذلك التصريح، بعد أيام من بيان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي أكد أنَّ 4 أطفال يستشهدون كل ساعة في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويعيش 43.349 طفلا دون والديهم أو دون أحدهما.

كما أوضح البيان أنَّ ما يزيد على 14.350 شهيدًا من الأطفال ويشكلون 44% من إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة، كما شكّل كل من النساء والأطفال ما نسبته 70% من المفقودين في قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي، والبالغ عددهم 7 آلاف شخص.

ووفقًا لبيانات هيئة شؤون الأسرى، فأنّ العدوان الإسرائيلي مازال لديه نحو 204 أطفال في سجونه، ضمنهم 202 من الضفة الغربية وواحد من قطاع غزة، وواحد من داخل أراضي عام 1948، ومصنفين لديهم بـ11 أسيرًا محكومًا، و158 موقوفًا، و35 قيد الاعتقال الإداري.