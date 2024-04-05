تفاصيل جديدة عن المعد البدني للزمالك.. ماذا كان يفعل قبل وفاته؟

في مشهد وداع قاس، كتب محمد مدحت معد الزمالك البدني، نهايته قبل دقائق من وصوله إلى القلعة البيضاء لبدء المران، ليسبقه القدر وتفيض روحه إلى خالقها قبل إلقاء نظرة الوداع على الكيان الذي عمل به لمدة 3 سنوات متواصلة، ومنذ إعلان خبر وفاته سادت حالة من الحزن مواقع التواصل الاجتماعي وبدء أصدقائه في سرد قصصًا عن حياته.. فماذا قال أحد أصدقائه؟

ماذا كان يفعل معد الزمالك البدني قبل وفاته؟

«محمد كان بيساعد معايا بشكل كبير جدًا في الحالات اللي معايا وكان دايمًا سباق بالخير وفي صور نبذة عن ده».. هكذا كشف زياد أنور، أحد أصدقاء الراحل محمد مدحت، بالتأكيد على أنه كان من الأشخاص الحريصين على المساهمة في أعمال الخير، وذلك من خلال التواصل مع صديقه من أجل مساعدة الحالات التي يشرف عليها.

صديق محمد مدحت المعد البدني للزمالك الراحل، طالب الجميع بمشاركة منشوره عبر «فيسبوك»، الذي يتحدث خلاله عن الأعمال الخيرية التي شارك بها قبل وفاته، من أجل الدعاء له والتعرف على الجانب الإيجابي في شخصيته، خاصة أنه كان قليل الظهور، ويكتفي بمشاركة الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع لاعبي الزمالك.

وقال: «أنا لو بتمنى حاجة من ربنا دلوقتي أن البوست ده يتعمله شير قدر الامكان و وأكبر عدد يدعي لمحمد في الأيام الجميلة دي فضلًا وليس أمرًا، محمد كان دايما سند لأي حد حواليه و كان الناس كلها بتحبه وكان شخص محترم، محمد اتجوز في ديسمبر اللي فات و كان راجع من عمرة من 7 شهور تقريبا !».

كما كشف عن تصرف قام به محمد قبل فترة من وفاته، بالإشارة إلى أنه قرر إزالة «تاتو» من على جسده، باعتباره حرام شرعًا، ما جعله يقرر إزالته بالليزر: «محمد كان عامل تاتو زمان و لما بقى واعي وعرف أن اللي عمله ده هيغضب ربنا تحمل ألم إزالته ابتغاء مرضاة الله».