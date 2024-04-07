«لا تخرجوا إلا للضرورة».. تحذير لـ6 فئات من طقس أول أيام عيد الفطر

الخروج في أول يوم العيد طقس معتاد بين الأسر المصرية، حيث ينتشرون في الساحات ويقصدون الحدائق والأندية، لكن مع تحذيرات الأرصاد المستمرة عن طقس عيد الفطر الذي يفاجئ الملايين، بتحول غير متوقع من الحرارة الشديدة إلى البرودة، وسقوط الأمطار، والرياح المحملة بالرمال والأتربة، يحذر أطباء الحساسية والمناعة 6 فئات من الخروج في أيام العيد إلا للضرورة.

تحذير لـ6 فئات من الخروج أول يوم العيد

في تصريحات لـ«الوطن» يحذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، ورئيس هيئة المصل واللقاح سابقًا، فئات من المواطنين من التعرض للرياح المحملة بالأتربة، التي تبدأ من الاثنين 8 أبريل وحتى الجمعة 12 أبريل، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، على «فيسبوك».

والفئات التي حذرها «الحداد» من الخروج في طقس عيد الفطر، هي:

مرضى الحساسية

ضعاف المناعة

صغار السن والرضع

مرضى السكر والأمراض المزمنة

كبار السن

الحوامل

بدء التقلبات الجوية

وأعلنت «الأرصاد» عن بداية التقلبات الجوية، عبر منشور ذكرت فيه التالي: