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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 28.. هل يبيع مروان المنزل بدلا من والده؟

كتب:

ضحى محمد
09:01 ص | الأحد 07 أبريل 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

بوقائع تشويقية واجتماعية، تعتمد أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 28 على محاولة أبناء «مختار» خالد النبوي، مساعدة والدهم على الخروج من السجن، بعد أن اتهُم بالتزوير في أوراق بعض الممتلكات.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 28

ذهب «مروان» نور خالد النبوي، إلى شركة يحيى شاكر ضمن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 28، وطلب منه أن يمضي بدلاً من والده، ولكنه رفض التصرف في ممتلكات والده، فيما أعطت شركة «يحيى» له مُهلة نصف ساعة فقط، للتوقيع على بيع منزله في المعادي مقابل مبلغ مالي كبير، وسحب الدعوات المرفوعة ضده.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي وليلى عز العرب ومحمد محمود عبدالعزيز، ورشا المهدي ومايان السيد ومنى أحمد زاهر، وآدم وهدان وريمون توفيق، فيما تدور الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي، بين عائلة مختار أبو المجد.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.