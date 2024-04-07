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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 27.. الحزن يسيطر على عائلة خالد النبوي

كتب:

هبة ياسر
12:01 ص | الأحد 07 أبريل 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

ألقي القبض على «مختار أبو المجد» خالد النبوي في الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم، وذلك بسب مجموعة من التهم التي لفقتها له شركة «يحيى شاكر» أحمد وفيق ضغطاً عليه لبيع منزله وسوف نعرف مصيره خلال الحلقات القادمة.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 27

سيطر الحزن والتوتر على الحلقة 27 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم على قناة dmc، وذلك بسبب القبض على «مختار» خالد النبوي وإقامته بالحجز، وحاولت «مديحة» نشوى مصطفى أن تلطف الأجواء وتجعل أبناء شقيقها يتناولون الإفطار ولكن لم يلتفت لها أحد.

وحاولت الشركة التي تريد شراء المنزل أن تزور توقيع «مختار» خالد النبوي وذلك عن طريق نجله الأكبر «مروان» نور النبوي وذلك مقابل 250 مليون جنيه وسحب الشكاوى المقدمة ضده.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم 

يأتي موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على شاشة قناة dmc وفي تمام الساعة 10:45 مساءً كما تتيح منصة watch it عرض الحلقة أيضاً بالتزامن مع عرضها على قناة dmc.

وتعتبر القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم قناة dmc وdmc drama ومنصة watch it الإلكترونية.

ومن أبطال المسلسل خالد النبوي وليلى عز العرب ومحمد محمود عبدالعزيز ورشا المهدي ومايان السيد ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان وريمون توفيق. 

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