تعرضت له «مادي» في إمبراطورية ميم.. كيف يؤثر الضرب على نفسية الطفل؟

تعد مرحلة الطفولة هي أثمن المراحل وأضعفها في الوقت ذاته للصغار، فخلالها تشكل تجارب الأطفال الحياتية جميع خطوط مستقبلهم، لكن في بعض الأحيان قد تعيش بعض الحالات، طفولة قاسية خاصة عند التعرض للضرب المستمر من الوالدين، وهو ما تعرضت له شخصية «مادي» التي تجسدها الفنانة مايان السيد في مسلسل إمبراطورية ميم.

مادي تتعرض للعنف الجسدي في إمبراطورية ميم

وخلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، كشفت «مادي» لحبيبها مروان أبو المجد ويلعب دوره الفنان نور النبوي، أنها تعرضت للعنف الجسدي بالضرب المبرح من والديها في طفولتها، بل وكان يتم عقابها بالحبس بمفردها داخل غرفتها، وهو ما أثر على حالتها النفسية بصورة كبيرة في الكبر.

وفي هذا السياق، نوضح أبرز التأثيرات السلبية لضرب الصغار في مرحلة الطفولة، وفق موقع «gpsforparents» العالمي.

الضرب يولد الضرب

عندما يعتاد الطفل على التعرض للعنف الجسدي بالضرب، فإنه يقوم بالأمر ذاته في الكبر خاصة مع أبنائه، لاعتقاده بأن هذا هو الأسلوب الأمثل في التربية.

التأثير على الصورة الذاتية للأطفال

عند تعريض الطفل للضرب مع توجيه العبارات السلبية له بشكل دائم مثل أنك فاشل وغيرها، فهذا يعد بمثابة زرع بذرة الشك الذاتي بداخله وتدني احترامه لنفسه، ودائمًا ما يشعر بأنه يستحق العقاب.

العيش مع الطفل حتى الكبر

تجربة تعرض الطفل للضرب في الصغر تظل صاحبته حتى الكبر، وهو ما حدث مع شخصية «مادي» في إمبراطورية ميم، إذ إن الآثار السلبية للضرب يمكن أن تترك بصمة عميقة ودائمة في عقل الطفل وقلبه مدى الحياة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم نخبة من الفنانين هم، خالد النبوي، نور النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، مايان السيد، محمود حافظ، وغيرهم.