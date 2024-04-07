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دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 28

كتب:

هبة ياسر
12:00 ص | الأحد 07 أبريل 2024
مشهد من مسلسل إمبراطورية ميم

مشهد من مسلسل إمبراطورية ميم

ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة الـ28 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم، على شبكة قنوات dmc لمتابعة آخر الأحداث، ومعرفة مصير «مختار» خالد النبوي بعد القبض عليه وتوجيه عدة تهم له.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 28

يأتي موعد العرض الأول لـ مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 28، في تمام الساعة 10:45 مساءً، وتكون الإعادة في الساعة 10:15 صباحًا في اليوم التالي.

وتُعرض الحلقة أيضًا على منصة watch it الإلكترونية، يوميًا بالتزامن مع عرضها على قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً.

القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم

ويعرض مسلسل إمبراطورية ميم على شبكة قنوات dmc وdmc drama، كما تُعرض الحلقة أيضاً على منصة watch it الرقمية.

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، حول خالد النبوي الأرمل، الذي يعيش مع أبنائه وشقيقته في منزل واحد، وتحدث بينهم العديد من المفارقات لتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي ودرامي، ونعرف كيف يتعامل الأب مع أبنائه.

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