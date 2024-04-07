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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 28.. هل تترافع هاجر السراج عن والدها؟

كتب:

ضحى محمد
12:00 م | الأحد 07 أبريل 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 28، ذهبت منى (هاجر السراج) إلى والدها مختار أبو المجد (خالد النبوي)، بعد حبسه في قضية بتهمة تزوير، ودخوله السجن.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 28

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 28، ينتظر المشاهدون عودة «منى» هاجر السراج إلى مصر، لزيارة والدها في محبسه، كما قررت الترافع عنه وإخلاء سبيله بكفالة، فهل تعود العلاقة بينهما بشكل صحي من جديد.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

من أبطال المسلسل خالد النبوي وليلى عز العرب ومحمد محمود عبدالعزيز، ورشا المهدي ومايان السيد ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.

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محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.