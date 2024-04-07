ظهر في الحشاشين.. كيف تغيرت ملامح صاحب دور «حسام الدالي» بعد 17 عاما؟

اشتهر الفنان محمد يوسف بدور «حسام الدالي» نجل الفنان نور الشريف في مسلسل الدالي عام 2007، بينما كان هذا الدور بمثابة انطلاقته الفنية التي عرفه من خلالها الجمهور.

وعلى الرغم من النجاح الذي حققه، إلا أنه غاب عن الشاشة لسنوات طويلة، قبل أن يعود مؤخرًا بدور جديد وهو «صهبان البلان» في مسلسل الحشاشين، ليتصدر أحاديث رواد منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تغير ملامحه.

تغير ملامح محمد يوسف في الحشاشين

الكثير من المتابعين لم يعرفوا أن الفنان محمد يوسف، الذي جسد دور «صهبان البلان» ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، هو ذاته صاحب شخصية «حسام الدالي» في مسلسل الدالي قبل 17 عامًا، وذلك بسبب التغير الكبير الذي بدا على ملامحه.

وفي مسلسل الحشاشين، ظهرت ملامح التقدم في العمر على الفنان محمد يوسف، مقارنة بدوره في مسلسل الدالي قبل 17 عامًا، خاصة بعد تساقط شعره وظهور علامات الصلع عليه، فضلًا عن زيادة وزنه بشكل ملحوظ، وهو ما دفع الكثير من رواد السوشيال ميديا، لنشر صوره في الماضي والحاضر والمقارنة بينهما.

معلومات عن محمد يوسف «صهبان البلان»

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن الفنان محمد يوسف، مؤدي دور «صهبان البلان» في مسلسل الحشاشين.

- تخرج محمد يوسف في المعهد العالي للفنون المسرحية، بقسم التمثيل والإخراج.

- جاءت بداية مشواره الفني في مسلسل الدالي الجزء الأول بعام 2007.

- تعددت مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية من بينها، «ليالي»، «ناصر 56»، «الاختيار» الجزء الأول.

- يشتهر الفنان محمد يوسف في الوسط الفني باسم «أوزو».