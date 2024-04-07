«دنيا زاد» اسم ظهر في مسلسلي الحشاشين وجودر.. فما معناه؟

دنيا زاد اسم يعود للعصور القديمة، كان يطلق على النساء في المجتمع العربي بالقرون الماضية، وظهر في عصرين متعاقبين الحادي عشر والثالث عشر الميلادي، وذلك ضمن أحداث مسلسلي الحشاشين وجودر، عندما أطلق الاسم على زوجة حسن الصباح، التي لعبت دورها الفنانة ميرنا نور الدين، فيما أطلق الاسم ذاته على شقيقة شهرزاد في مسلسل جودر.

معنى اسم دنيا زاد

ومع ظهور اسم دنيا زاد وانتشاره في القرون القديمة بين نساء العرب، نقدم في هذا السياق ما يعنيه الاسم وفق قاموس المعاني.

يعتبر اسم دنيا زاد عربي الأصل وهو اسم غير تقليدي ويبدو غريبًا على المسامع، وكان يتم إطلاقه على الإناث، وهو يعني متعة وترف الدنيا، كما أنه يعد من الأسماء المركبة.

وفي القرون القديمة كانت تٌعرف صاحبة اسم دنيا زاد بأنها فتاة رقيقة ومرهفة المشاعر، وتتسم بالرومانسية، ودقيقة في عملها، فضلًا عن حبها للاستمتاع بحياتها.

دنيا زاد في مسلسل الحشاشين

تلعب الفنانة ميرنا نور الدين دور دنيا زاد في مسلسل الحشاشين، وهي زوجة حسن الصباح، التي تتبعه في أفكاره حتى يصبح ملك قلعة آلموت، لكنها تنقلب عليه وتكرهه بدرجة بالغة، بعد أن يقتل ابنهما «الحسين»، الذي لعب دوره الفنان الشاب حسن مالك، أمام عينها.

دنيا زاد في مسلسل جودر

فيما تجسد الفنانة الشابة بوسي الشامي دور دنيا زاد ضمن أحداث مسلسل جودر، وهي الشقيقة الصغرة لشهرزاد، التي تدعمها في جميع قرارتها وتقف بجانبها خلال العمل.