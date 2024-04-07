بوهانج يبحث عن استعادة الثقة في الدوري الكوري أمام هانا سيتزن

يحل فريق بوهانج ستيلرز، ضيفا على دايجون هانا سيتزن، بملعب «كأس العالم دايجيون»، في الجولة السادسة من الدوري الكوري لكرة للقدم «كيه 1»، وتنطلق المباراة الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

وكان بوهانج ستيلرز، تعادل مع سوون، بنتيجة 1-1، ظهر الثلاثاء الماضي على ملعب «ستيل يارد»، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الكوري الجنوبي.

ويحتل بوهانج ستيلرز، المركز الثالث في ترتيب بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، برصيد 10 نقاط.

هانا سيتزن يفوز على أولسان

وفي المقابل، حقق دايجون هانا سيتزن، الفوز على أولسان بهدفين نظيفين على ملعب «كأس العالم دايجيون»، في مباراة الجولة الخامسة.

وبرصيد 5 نقاط، يحتل دايجون هانا سيتزن، المركز العاشر في بطولة الدوري الكوري الجنوبي.