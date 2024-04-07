مسلسل مليحة الحلقة 13.. ماذا حدث لسيرين خاس والشيخ سالم؟

شهدت الحلقة الماضية من مسلسل مليحة أحداثًا مثيرة ومشوقة، إذ تعرضت مليحة «نسرين خاس» وجدتها ألطاف والشيخ سالم للاختطاف من قبل مجموعة من الإرهابيين، وذلك في أثناء توجههم نحو المعابر المصرية لعبور الحدود إلى فلسطين.

واجهت المجموعة مفاجأة خلال سير السيارة، إذ جرى إعلان موعد حظر التجول، اضطرهم ذلك إلى تغيير اتجاههم إلى أحد الوحات القريبة للاستراحة حتى الصباح لمواصلة التحرك، وتأتي المفاجأة التي تستمر أحداثه في مسلسل مليحة الحلقة 13 الذي ستعرض الليلة.

أحداث مثيرة في مسلسل مليحة الحلقة 13

ومع استمرار أحداث الحلقة فوجئت مليحة والشيخ سالم وجدتها الطاف، والدكتور هشام وبعض رجال الشيخ سالم، بالهجوم عليها من جانب جماعة إرهابية مسلحة ، كان هدفها الاول الانتقام من الشيخ سالم الذي أعلن دعم جميع قبال سيناء للجيش المصري، وقتلوا ابنه أمامه، وقرروا أن يكون رهائن لديهم حتى يعلموا كيف يستفدون منهم، وتتوالى الأحداث السريعة في مسلسل مليحة الحلقة 13 مع بداية عرضها الليلة.