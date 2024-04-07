يشهد مسلسل مليحة، أحداثا مهمة في تاريخ المنطقة العربية، حيث يسلط الضوء على القضية الفلسطينية منذ بدايتها وكذلك الأعمال الإرهابية عقب ثورات الربيع العربي، لذا يهتم الجمهور بمتابعته، وخلال هذا التقرير نستعرض مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 13.

مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 13

يُعرض مسلسل مليحة عبر 3 قنوات هي:

- قناة CBC

- قناة ON

- قناة الحياة.

وتكون مواعيد العرض كالتالي:

- يعرض مسلسل مليحة الحلقة 13 على قناة CBC، الساعة 6:5، ويعاد الساعة 9:45 مساء.

- يعرض مسلسل مليحة الحلقة 13 على قناة الحياة، الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

- يعرض مسلسل مليحة الحلقة 13 على قناة أون، الساعة 11:30 مساءً، ويعاد الساعة 8:15 صباحًا.

- يعرض مسلسل مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

أحداث مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة خلال النصف الثاني من رمضان 2024، وتدور أحداثه حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، من خلال الفتاة مليحة التي تم تهجيرها هي وأسرتها عقب انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000، فتعيش في ليبيا لسنوات حتى تتصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية وتفقد أفراد أسرتها واحد تلو الآخر، لتقرر العودة إلى فلسطين عبر المعابر المصرية فتواجه مصاعب عديدة.