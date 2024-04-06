ملخص الحلقة 12 مسلسل مليحة.. مقتل نجل الشيخ سالم العابد على يد إرهابيين

شهد ملخص الحلقة 12 مسلسل مليحة، أحداثا مهمة، حيث ودعت أسرة الشيخ سالم مليحة وجدتها، وبدروهم شكروهم على حسن الضيافة والاستقبال، كما ودعهم الدكتور هشام «على الطيب» وأعطى مليحة أسورة هدية مكتوب عليها «النصر قريب» لتتذكر بها في فلسطين، وأخبرته أنها تريد العودة إلى فلسطين سريعا، حيث ودعت 3 من أسرتها خلال أسبوع، وترغب أن تموت في أرضها.

ملخص الحلقة 12 مسلسل مليحة

وخلال ملخص الحلقة 12 مسلسل مليحة، استعد الشيخ سالم العابد «سامي مغاوري»، للتحرك في سيناء من أجل توصيل مليحة إلى فلسطين من خلال المعابر المصرية، إلاً أنهم أثناء التحرك فوجئوا بتطبيق حظر التجوال وغلق الطرق.

مجموعة إرهابية تستهدف الشيخ سالم وولده

فضل الشيخ سالم الاستراحة في الواحة لحين انتهاء ساعات الحظر لتناول الطعام والمشروبات، وأثناء الاستراحة هاجمتهم مجموعة إرهابية مسلحة، وكانت تريد الانتقام من الشيخ سالم لتقديمه الدعم للقوات المسلحة ومٌساعدة المقدم أدهم أثناء تأدية مهامه في سيناء، ونشبت مشاجرة بين نجل الشيخ سالم والإرهابيين، وعلى أثرها قاموا بذبحه أمام أعين والده، واختطفوا الشيخ سالم ومليحة وجدتها والدكتور هشام، ويأتي هذا في ملخص الحلقة 12 مسلسل مليحة.

وفي مسلسل مليحة علمت قوات حرس الحدود بالحادث وتوجهت للواحة وحققت مع صاحبها الذي روي لهم ما حدث تفصلاً، وأعطى المقدم أدهم الإشارة إلى كتبيته لتنفيذ عملية وتتبع أثر المجموعة الإرهابية وتمكنوا من الوصول إلى النفق الذي يختبئون فيه والاشتباك معهم.