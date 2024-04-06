بدء تشغيل القطارات الإضافية لإجازة عيد الفطر المبارك 2024

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل القطارات الإضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، على خطوط الوجهين البحري والقبلي، موضحة أنه جرى الدفع بمجموعة من القطارات لاستيعاب الأعداد المتزايدة من جمهور الركاب، مع تعميم تعليمات على جميع المحطات للاستعداد الجيد لعمليات التشغيل.

وجاءت مواعيد القطارات الإضافية التي بدأ تشغيلها كالآتي:

قطار 1940 ثالثة مكيفة

- يعمل القطار على خط «القاهرة - أسوان»

- يعمل القطار خلال الفترة من 6 أبريل حتى 18 من نفس الشهر

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50

- يصل إلى محطة المنيا الساعة 00:50 دقيقة

- يصل إلى محطة قنا الساعة 5:55 دقيقة

- يصل إلى محطة إدفو الساعة 8:23 دقيقة

- يصل أسوان الساعة 10:10 دقائق

قطار رقم 1941 ثالثة مكيفة

- يعمل القطار على خط «أسوان - القاهرة»

- يعمل القطار يومياً خلال الفترة من 7 أبريل حتى 19 من نفس الشهر

- يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30

- يصل إلى محطة كوم إمبو الساعة 23:13 دقيقة

- يصل إلى محطة الأقصر الساعة 1:35 دقيقة

- يصل إلى محطة سوهاج الساعة 4:35 دقيقة

- يصل إلى محطة الجيزة الساعة 10:45 دقيقة

- يصل القاهرة الساعة 11:10 دقائق.

قطار رقم 1942 ثالثة مكيفة

- يعمل القطار على خط «القاهرة - أسوان»

- يعمل القطار يومياً خلال الفترة من 6 أبريل حتى 18 من نفس الشهر

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:30 دقيقة

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 23:10 دقائق

- يصل إلى محطة الأقصر الساعة 3:25 دقيقة

- يصل إلى محطة إسنا الساعة 4:40 دقيقة

- يصل إلى محطة دراو الساعة 6:31 دقيقة

- يصل أسوان الساعة 07:05 دقائق

قطار 1943 ثالثة مكيفة

- يعمل القطار على خط «أسوان - القاهرة»

- يعمل القطار يومياً خلال الفترة من 8 أبريل حتى 19 من نفس الشهر

- يقوم من محطة أسوان الساعة 19:50 دقيقة

- يصل إلى محطة كلابشة الساعة 20:55 دقيقة

- يصل إلى محطة الأقصر الساعة 23:00

- يصل إلى محطة سوهاج الساعة 2:10 دقائق.

- يصل القاهرة الساعة 08:40 دقيقة

قطار 1944 ثالثة مكيفة

- يعمل القطار على خط «القاهرة - أسوان»

- يعمل القطار يومياً خلال الفترة من ليلة 6-7 أبريل حتى ليلة 18-19 أبريل

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:40 دقيقة

- يصل إلى محطة بني سويف الساعة 2:18 دقيقة

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 5:45 دقيقة

- يصل إلى محطة الأقصر الساعة 10:30 دقيقة

- يصل أسوان الساعة 13:45 دقيقة

قطار 1945 ثالثة مكيفة

- يعمل القطار على خط «أسوان - القاهرة»

- يعمل القطار يومياً خلال الفترة من 8 أبريل حتى 20 من نفس الشهر

- يقوم من محطة أسوان الساعة 10:30 دقيقة

- يصل إلى محطة الأقصر الساعة 13:30 دقيقة

- يصل إلى محطة جرجا الساعة 16:02 دقيقة

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 17:55 دقيقة

- يصل إلى محطة بني سويف الساعة 21:20 دقيقة

- يصل القاهرة الساعة 23:05 دقائق

قطار 1946 ثالثة مكيفة

- يعمل القطار على خط «القاهرة - أسوان»

- يعمل القطار يوم 8 أبريل فقط

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:00

- يصل إلى محطة بني سويف الساعة 18:38 دقيقة

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 22:00

- يصل إلى محطة نجع حمادي الساعة 00:35 دقيقة

- يصل أسوان الساعة 05:10 دقائق

قطار 1947 ثالثة مكيفة

- يعمل القطار على خط «أسوان - القاهرة»

- يعمل القطار يوم 12 أبريل فقط

- يقوم من محطة أسوان الساعة 09:00

- يصل إلى محطة الأقصر الساعة 11:55 دقيقة

- يصل إلى محطة سوهاج الساعة 14:50 دقيقة

- يصل إلى محطة ملوي الساعة 17:35 دقيقة

- يصل القاهرة الساعة 21:35 دقيقة

قطار 1948 ثالثة مكيفة

- يعمل القطار على خط «الإسكندرية - أسوان»

- يعمل القطار يوم 7 أبريل فقط

- يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 11:50 دقيقة

- يصل إلى محطة طنطا الساعة 13:34 دقيقة

- يصل إلى محطة بني سويف الساعة 16:57 دقيقة

- يصل إلى محطة سوهاج الساعة 21:55 دقيقة

- يصل إلى محطة إدفو الساعة 2:22 دقيقة

- يصل أسوان الساعة 03:55 دقيقة

قطار 1949 ثالثة مكيفة

- يعمل القطار على خط «أسوان - الإسكندرية»

- يعمل القطار يوم 13 أبريل فقط

- يقوم من محطة أسوان الساعة 09:00

- يصل إلى محطة الأقصر الساعة 11:55 دقيقة

- يصل إلى محطة سوهاج الساعة 14:50 دقيقة

- يصل إلى محطة ملوي الساعة 17:35 دقيقة

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 21:35 دقيقة

- يصل الإسكندرية الساعة 00:50 دقيقة .