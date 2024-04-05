رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مواعيد القطارات بين القاهرة والمحافظات في عيد الفطر

كتب:

كريم روماني
05:42 م | الجمعة 05 أبريل 2024
حركة القطارات - صورة أرشيفية

حركة القطارات - صورة أرشيفية

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات بين القاهرة والمحافظات في عيد الفطر ، موضحة أنه تقرر تشغيل عدد من القطارات إضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 6/4/2024 إلى 20/4/2024، لاستقبال عيد الفطر المبارك وتوفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري، بالتزامن مع زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز.

مواعيد القطارات في عيد الفطر 

 ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد القطارات بين القاهرة والمحافظات في عيد الفطر، وهي كالآتي:

قطار 1940 «القاهرة – أسوان»

- يتم التشغيل خلال الفترة من 6/ 4/ 2024 وحتى 18/ 4/ 2024.

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50.

- يصل أسوان الساعة 10:10.

-يمر بمحطات الجيزة والمنيا وأسيوط إلى أن يصل لأسوان.

قطار 1942 «القاهرة – أسوان»

-يتم التشغيل يومياً خلال الفترة من 6/ 4/ 2024 وحتى 18/ 4/ 2024.

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:30.

- يصل أسوان الساعة 07:05.

قطار 1944 «القاهرة – أسوان»

-يتم التشغيل يومياً خلال الفترة من ليلة 6-7 / 4 / 2024 وحتى ليلة 18-19 / 4 / 2024.

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:40.

- يصل أسوان الساعة 13:45.

قطار 1946 «القاهرة – أسوان»

-يتم التشغيل يوم 8/ 4/2024 فقط.

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:00.

- يصل أسوان الساعة 05:10.

قطار 1948 «الإسكندرية – أسوان»

-يتم التشغيل يوم 7/ 4/ 2024 فقط.

- يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 11:50.

- يصل أسوان الساعة 03:55.  

اقرأ المزيد:

مواعيد تشغيل القطارات في عيد الفطر 2024

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية 2024.. 22 رحلة يوميا 

مواعيد القطارات من القاهرة إلى دمياط والعكس

مواعيد القطارات من القاهرة إلى السويس والعكس

مواعيد القطارات من القاهرة إلى المنيا والعكس.. «VIP وإسباني وروسي»

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الزقازيق بمحافظة الشرقية
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.