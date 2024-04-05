حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات بين القاهرة والمحافظات في عيد الفطر ، موضحة أنه تقرر تشغيل عدد من القطارات إضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 6/4/2024 إلى 20/4/2024، لاستقبال عيد الفطر المبارك وتوفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري، بالتزامن مع زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز.

مواعيد القطارات في عيد الفطر

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد القطارات بين القاهرة والمحافظات في عيد الفطر، وهي كالآتي:

قطار 1940 «القاهرة – أسوان»

- يتم التشغيل خلال الفترة من 6/ 4/ 2024 وحتى 18/ 4/ 2024.

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50.

- يصل أسوان الساعة 10:10.

-يمر بمحطات الجيزة والمنيا وأسيوط إلى أن يصل لأسوان.

قطار 1942 «القاهرة – أسوان»

-يتم التشغيل يومياً خلال الفترة من 6/ 4/ 2024 وحتى 18/ 4/ 2024.

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:30.

- يصل أسوان الساعة 07:05.

قطار 1944 «القاهرة – أسوان»

-يتم التشغيل يومياً خلال الفترة من ليلة 6-7 / 4 / 2024 وحتى ليلة 18-19 / 4 / 2024.

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:40.

- يصل أسوان الساعة 13:45.

قطار 1946 «القاهرة – أسوان»

-يتم التشغيل يوم 8/ 4/2024 فقط.

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:00.

- يصل أسوان الساعة 05:10.

قطار 1948 «الإسكندرية – أسوان»

-يتم التشغيل يوم 7/ 4/ 2024 فقط.

- يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 11:50.

- يصل أسوان الساعة 03:55.