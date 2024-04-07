«الري»: انتهاء 49% من مشروع قناطر ديروط الجديدة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري الانتهاء من تنفيذ 49% من قناطر ديروط الجديده، إذ جرى إزالة سد الإنشاء لقنطرة فم بحر يوسف، وإلغاء قناة التحويلة، وإمرار المياه من خلال الفتحات بعد الانتهاء من العناصر الإنشائية للقنطرة.

يأتي ذلك تمهيدا لتشغيل القنطرة للتحكم الكامل في التصرفات الماره لبحر يوسف فور الانتهاء من تنفيذ السد الترابي بالجانب الأيسر من القنطرة، علمًا بأنه جرى مؤخرا نهو تجارب اختبارات الجودة على عناصر تشغيل القنطرة بمعرفة مهندسي قطاع الخزانات والقناطر الكبرى.

الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لجسم القنطرة

وأوضح تقرير للوزارة أن البدء في تشغيل قنطرة فم بحر يوسف ضمن مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية فإنه يجرى تنفيذ السد المؤقت، والانتهاء من تنفيذ الستائر المعدنية بحفرة الإنشاء لحماية ميول السكة الحديد، ونهو تنفيذ قناة التحويلة فى قنطرة الابراهيمية تمهيداً للبدء في الإنشاء، وفى قنطرة الديروطية، فقد تم الإنتهاء من صب الخرسانة المسلحة لجسم القنطرة.

وأشار التقرير إلى أنه فيما يخص قنطرة فم البدرمان فإنه جار تنفيذ الحوائط الخرسانية، وعمل التجهيزات اللازمة لصب خرسانة الكوبرى، والانتهاء من تنفيذ الجسم الخرساني (حوائط وبلاطة التشغيل العلوية والكوبرى) من قنطرتي أبو جبل والساحلية.

وتجرى أعمال اختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كل العناصر، وجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) فى مصر، مع إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية في عملية التحكم وتوزيع المياه.

تأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية

ويلتزم المشروع بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصا على سلامتهم، من خلال التدريب علي أعمال السلامة المهنية، ومراعاة تطبيق الإشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع، إذ قام قطاع الخزانات والقناطر الكبري بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع، الذي يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوى الضوضاء وجودة الهواء والإهتزازات.