كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السعودية، عن إمساكية شهر رمضان الكريم ومنها موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 7-4-2024 في اليوم الـ28 من شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

يبين «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 5-4-2024، والذي يتفاوت في الأوقات بين المدن السعودية.

موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الجمعة 5-4-2024

وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 7-4-2024 بمدينة أبها يكون عند الساعة 4:44 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:45 صباحًا، والشروق 5:59 صباحًا، وصلاة الظهر 12:12 مساءً، وصلاة العصر 3:33 مساءً، وصلاة العشاء 7:55 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم بمدينة جدة

وعن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 7 أبريل بمدينة جدة، ستكون عند الساعة 6:36 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:53 صباحًا، والشروق 6:11 صباحًا، وصلاة الظهر 12:25 مساءً، وصلاة العصر 3:50 مساءً، وصلاة العشاء 8:10 مساءً.

موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في السعودية في مكة الأحد 7-4-2024 عند الساعة 6:38 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 4:51 صباحًا، والشروق 6:08 صباحًا، وصلاة الظهر 12:23 مساءً، وصلاة العصر 3:48 مساءً، وصلاة العشاء 8:08 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في السعودية الأحد 7-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في السعودية الأحد 7-4-2024 في مدينة القطيف، سيكون عند الساعة 6:00 صباحًا، وصلاة الفجر ستكون 4:03 والشروق 5:24 صباحًا، وصلاة الظهر 11:42 مساءً، وصلاة العصر 3:13 مساءً، وصلاة العشاء 7:30 مساءً.