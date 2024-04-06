اقترب شهر رمضان المبارك على الانتهاء ويهل علينا بعد أيام معدودات شهر شوال، وعيد الفطر المبارك وفي خلال أيام عيد الفطر تحرص المملكة العربية السعودية على منح مواطنيها إجازات بمناسبة العيد، وفي السطور التالية توضح «الوطن» موعد إجازة عيد الفطر 1445 للمدارس والجامعات في السعودية.

موعد إجازة عيد الفطر 1445 للمدارس والجامعات في السعودية

وجرى تحديد موعد إجازة عيد الفطر 1445 للمدارس والجامعات في السعودية وتبدأ العطلة من من يوم الوقفة أي في يوم الثلاثين من شهر رمضان المبارك حتى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للتفرغ لقضاء العيد مع الأهل، والأصدقاء، والاحتفال بأي العيد الثلاثة التي يكافئ الله بها عباده بعد ان جدوا واجتهدوا على مدار شهر من الزمان وصاموا لوجهه تعالى.

موعد عيد الفطر المبارك في السعودية 1445-2024

لم يتم تحري هلال شوال حتي الأن ومن المقرر أن يتم تحريه في التاسع والعشرون من شهر رمضان المبارك، أما بالنسبة للحسابات الفلكية فقد حددت موعد عيد الفطر المبارك بأنه سيكون في الأربعاء القادم الموافق 10 أبريل.