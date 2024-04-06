رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد إجازة عيد الفطر 1445 للمدارس والجامعات في السعودية

كتب:

محمود هاني
06:00 م | السبت 06 أبريل 2024
موعد إجازة عيد الفطر 1445 للمدارس والجامعات في السعودية

موعد إجازة عيد الفطر 1445 للمدارس والجامعات في السعودية

اقترب شهر رمضان المبارك على الانتهاء ويهل علينا بعد أيام معدودات شهر شوال، وعيد الفطر المبارك وفي خلال أيام عيد الفطر تحرص المملكة العربية السعودية على منح مواطنيها إجازات بمناسبة العيد، وفي السطور التالية توضح «الوطن» موعد إجازة عيد الفطر 1445 للمدارس والجامعات في السعودية.

موعد إجازة عيد الفطر 1445 للمدارس والجامعات في السعودية

وجرى تحديد موعد إجازة عيد الفطر 1445 للمدارس والجامعات في السعودية وتبدأ العطلة من من يوم الوقفة أي في يوم الثلاثين من شهر رمضان المبارك حتى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للتفرغ لقضاء العيد مع الأهل، والأصدقاء، والاحتفال بأي العيد الثلاثة التي يكافئ الله بها عباده بعد ان جدوا واجتهدوا على مدار شهر من الزمان وصاموا لوجهه تعالى.

موعد عيد الفطر المبارك في السعودية 1445-2024

لم يتم تحري هلال شوال حتي الأن ومن المقرر أن يتم تحريه في التاسع والعشرون من شهر رمضان المبارك، أما بالنسبة للحسابات الفلكية فقد حددت موعد عيد الفطر المبارك بأنه سيكون في الأربعاء القادم الموافق 10 أبريل.

 

 

 

 

 

اقرأ المزيد:

أول أيام عيد الفطر في المغرب 2024.. مظاهر الاحتفال

أول أيام عيد الفطر في الكويت 2024.. تعرف على الإجازات

موعد إجازات المدراس 1445 في المملكة العربية السعودية

مواعيد إجازات المدارس 1445 في المملكة العربية السعودية

أول أيام عيد الفطر في السعودية 2024.. متى تبدأ الإجازة؟
بقلم محمود هاني