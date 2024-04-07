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دراما المتحدة

«القابضة للمياه»: استمرار العمل في مراكز شحن العدادات خلال إجازة العيد

كتب:

سلامة عامر
10:29 ص | الأحد 07 أبريل 2024
عدادات المياه - صورة أرشيفية

عدادات المياه - صورة أرشيفية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرار العمل بمراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع بالشركات التابعة، طوال أيام إجازة عيد الفطر، وذلك لتقديم خدمات شحن العداد مسبق الدفع، مع ضرورة تحديث بيانات العداد من خلال الشحن، تجنبا لقطع المياه خلال الإجازات أو العطلات الرسمية. 

أماكن شحن كارت العداد

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمشتركين شحن كارت العداد مسبق الدفع خلال تلك الفترة، من خلال فروع الشركات التابعة للشركة، أو نقاط الشحن الخارجية المنتشرة من خلال شركة فوري.

وأشارت إلى إمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال خدمات فوري طوال إجازة عيد الفطر، تحت كود 575، وذلك تسهيلا على المواطنين، وحفاظا على استمرار الخدمة المقدمة لهم. 

ويتيح العداد مسبق الدفع عدة مزايا، أهمها: (القضاء على أي أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى ومشكلات تأخر او عدم دقة تسجيل القراءات - التحكم ومتابعة الاستهلاك - يسمح بمعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي جرى استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقى من الشحن.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.