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تفعيل تركيب عدادات المياه بالقاهرة «أون لاين».. الخطوات ورابط التقديم

كتب:

سلامة عامر
11:15 ص | السبت 24 فبراير 2024
عداد مياه ارشيف

عداد مياه ارشيف

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والاعتماد بشكل كامل على التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمواطنين، التي تشمل الفواتير وتركيب العدادات وأعمال الصيانة وجودة المياه وترشيد الاستهلاك ومتابعة المحطات والخطوط والشبكات والحفاظ على البنية الأساسية.

رابط خاص لرفع المستندات المطلوبة للتعاقد

وقال المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إنه جرى الانتهاء من تفعيل خدمة تلقى طلبات التعاقد على عدادات المياه أونلاين من خلال اتصال العميل على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى أو موبايل، ويتم تسجيل بياناته الشخصية وتلقيه رسالة نصية تحتوي على رابط خاص به لرفع المستندات المطلوبة للتعاقد وتحويلها لمركز خدمة العملاء المختص لإتمام التعاقد دون الحاجة لذهاب العميل لمركز خدمة العملاء أكثر من مرة، مما يُوفر الوقت والجهد وإنهاء الخدمات في سرعة ويسر.

خطة شاملة لتطوير الخدمات التى تقدمها الشركة

أوضح رئيس الشركة أنه جرى تم وضع خطة شاملة لتطوير الخدمات التي تقدمها الشركة وفقاً لرؤية الدولة المصرية 2030، لخدمة العملاء من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في كل القطاعات، مُشيرا إلى أن الشركة نجحت في الانتهاء من تأهيل العديد من الطُلمبات والمعدات وإعادة تشغيلها وإدخالها الخدمة من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ووجود قاعدة بيانات كاملة لكل محتويات المحطات.

خطوات إتمام التعاقد أونلاين بالتفصيل

ووفرت الشركة على موقعها الرسمي www.gcwc.com.eg وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook عبر الرابط التالي facebook.com/GCWCeg دليل إرشادي يوضح خطوات إتمام التعاقد أونلاين بالتفصيل.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.