رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

طرق الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه عن شهر يناير 2024 في خطوات بسيطة

كتب:

سلامة عامر
09:40 ص | الأحد 07 يناير 2024
عداد مياه ارشيف

عداد مياه ارشيف

بدأ المشتركون في شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات البحث والاستعلام عن آليات الإبلاغ عن قراءات عداد المياه عن استهلاك شهر يناير الجاري 2024؛ لتفادي عدم مرور قارئ العداد الدوري.

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طرق الإبلاغ عن قيمة استهلاك المياه عن شهر يناير 2024 إلكترونيًا، لافتا إلى أنّه يمكن للمشتركين التابعين لجميع شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات الإبلاغ عن قراءة استهلاك عداد المياه بدءًا من يوم واحد في الشهر حتى يوم 15 الجاري.

طرق الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه

واستحدث الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عددا من الوسائل تمكن المشتركين من الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه للتيسير على المواطنين منها تطبيق قراءتي، ويتيح تسجيل أكثر من عداد للعميل، مشيرة إلى أنّه يُمكن للمشترك الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه لاستهلاك شهر يوليو 2022 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة من خلال الرابط التالي، إضافة إلى طريق الخط الساخن وسيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنّه يمكن الاتصال بالخط الساخن للشركة القابضة للمياه 125، أو الإبلاغ عن قراءة عداد المياه عبر سيارات خدمة العملاء المتنقلة أو مراكز خدمة العملاء بالشركات التابع لها المستهلك، كما يمكن تسجيلها على ماكينة الـ«pos» في أثناء تحصيل الفاتورة.

 

اقرأ المزيد:

«مياه الشرب» في مطروح تتخذ 4 إجراءات لمواجهة السدة الشتوية

تحرير 100 محضر للتعدي على شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية

موعد عودة مياه الشرب بعد انقطاعها في قرى مدينة السادات.. 4 ساعات

بخطوات بسيطة.. تعرف على طرق تسجيل قراءة عداد المياه شهريا بالدقهلية

طريقة تسجيل قراءة عداد المياه بالدقهلية.. الرابط والمواعيد

تعرف على خطوات إنهاء التعاقد على عداد المياه.. 4 مستندات مطلوبة

خطوات تسجيل قراءة عداد المياه عبر تطبيق «قراءتي».. «وأنت في بيتك»

الخطوات والمستندات المطلوبة لاستخراج كارت شحن عداد المياه «بدل فاقد»
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.