طرق الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه عن شهر يناير 2024 في خطوات بسيطة

بدأ المشتركون في شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات البحث والاستعلام عن آليات الإبلاغ عن قراءات عداد المياه عن استهلاك شهر يناير الجاري 2024؛ لتفادي عدم مرور قارئ العداد الدوري.

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طرق الإبلاغ عن قيمة استهلاك المياه عن شهر يناير 2024 إلكترونيًا، لافتا إلى أنّه يمكن للمشتركين التابعين لجميع شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات الإبلاغ عن قراءة استهلاك عداد المياه بدءًا من يوم واحد في الشهر حتى يوم 15 الجاري.

طرق الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه

واستحدث الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عددا من الوسائل تمكن المشتركين من الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه للتيسير على المواطنين منها تطبيق قراءتي، ويتيح تسجيل أكثر من عداد للعميل، مشيرة إلى أنّه يُمكن للمشترك الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه لاستهلاك شهر يوليو 2022 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة من خلال الرابط التالي، إضافة إلى طريق الخط الساخن وسيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنّه يمكن الاتصال بالخط الساخن للشركة القابضة للمياه 125، أو الإبلاغ عن قراءة عداد المياه عبر سيارات خدمة العملاء المتنقلة أو مراكز خدمة العملاء بالشركات التابع لها المستهلك، كما يمكن تسجيلها على ماكينة الـ«pos» في أثناء تحصيل الفاتورة.