نشرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأحد 5-4-2024، في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأحد 7-4-2024

في السطور التالية، تقدم «الوطن» لقرائها مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأحد، بحسب الإمساكية التي نشرتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية في أول شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأحد 7-4-2024

يرفع أذان الفجر في العاصمة الأردنية عمان، ليبدأ المسلمون في صوم يوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، الساعة 4:53 صباحا، وفي إربد يرفع الأذان الساعة 4:52، وفي الكرك يرفع الأذان الساعة 4:55.

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم الأحد 7-4-2024

يكون موعد أذان الظهر في عمان وإربد والكرك اليوم الأحد، الساعة 12:39 مساء.

موعد أذان العصر في الأردن اليوم الأحد 7-4-2024

يرفع أذان العصر في العاصمة الأردنية عمان، والكرك، الساعة 4:13 سماء، وفي إربد يرفع الأذان الساعة 4:14.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأحد 7-4-2024

يرفع أذان المغرب في العاصمة الأردنية عمان اليوم وإربد معلنا انتهاء صيام يوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، الساعة 7:05 مساء، وفي الكرك يرفع الأذان الساعة 7:06.

عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الأحد 7-4-2024

يكون متوسط عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الأحد 14 ساعة و12 دقيقة، ويختلف عدد ساعات الصيام من مدينة إلى أخرى، ويزيد التوقيت يوميا نحو دقيقة أو 2.