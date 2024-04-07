ما الإجراءات المتبعة بعد قبول التصالح وطرق سداد الرسوم؟.. اعرفها

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الخاص باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، الخاص بالإجراءات التي تتمّ حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، إذ يتمّ اتخاذ الإجراءات التالية:

الإجراءات المطلوبة بعد قبول اللجنة الفنية طلب التصالح

- إخطار مقدم طلب التصالح بسداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الاخطار.

- التوقيع على الرسومات المقدمة والتي تمّ التصالح عليها.

- تتولى اللجنة الفنية موافاة الجهة الإدارية بملف الطلب مرفق به أصل تقرير اللجنة بالقبول أو الرفض لاستكمال الإجراءات المقررة قانونًا.

- على اللجنة ألا تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من جميع الطلبات التي قُدمت إليها خلال المدة التي أقرّها القانون.

تحصيل مقابل التصالح

- تتخذ الجهة الإدارية حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح إجراءات منها تحصيل مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة.

- مراعاة نسب التخفيض الصادرة فيهذا الشأن، وخصم ما سبق سداده تنفيذًا لأحكام قضائية خاصة بمخالفات البناء محل التصالح، بموجب إفادة يقدمها صاحب التصالح صادرة عن النيابة العامة.

- جواز سداد قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية، ويستحق القسط الأول في نهاية 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب التقسيط.

- اذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات يسدد زيادة 5%، إذا كانت مدة التقسيط حتى 4 سنوات.

- 7% زيادة من باقي مقابل التصالح إذا كانت مدة التقسيط حتى 5 سنوات.

- حال التأخير في سداد أي من الأقساط في موعده يتحمل صاحب الشأن مقابل تأخير.