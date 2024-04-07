أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجزائرية، موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأحد 7-4-2024، الموافق اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب اليوم في الجزائر الأحد 7-4-2024

وموعد أذان المغرب اليوم الأحد 7-4-2024 بولاية عنابة يكون عند الساعة 6:57 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:28 صباحًا، والشروق 6:06 صباحًا، وصلاة الظهر 12:31 مساءً، وصلاة العصر 4:08 مساءً، وصلاة العشاء 8:24 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم بمدينة وهران

وعن موعد أذان المغرب في مدينة وهران اليوم الأحد، سيكون عند الساعة 7:30 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:12 صباحًا، والشروق 6:40 صباحًا، وصلاة الظهر 1:05 مساءً، وصلاة العصر 4:41 مساءً، وصلاة العشاء 8:55 مساءً.

وفي ولاية تلمسان سيكون موعد أذان المغرب في الجزائر عند الساعة 7:30 مساءً وموعد صلاة الفجر سيكون 5:08 صباحًا وموعد صلاة الظهر سيكون 1:07 مساءً وموعد صلاة العصر 4:44 مساءً والعشاء في الساعة 8:56 مساءً والشروق 6:43 صباحًا.

موعد الإفطار اليوم في ولاية مستغانم

ويحين موعد الإفطار اليوم في الجزائر الأحد 7-4-2024 بولاية مستغانم، في الساعة 7:27 صباحًا، والشروق 6:37 صباحًا، وصلاة الظهر 1:01 مساءً، وصلاة العصر 4:38 مساءً، وصلاة العشاء 8:52 مساءً.