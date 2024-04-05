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دراما المتحدة

أول أيام عيد الفطر في الجزائر 2024 وفقا للحسابات الفلكية

كتب:

عمرو حسني
07:19 م | الجمعة 05 أبريل 2024
عيد الفطر في الجزائر

عيد الفطر في الجزائر

يستعد المسلمون في الجزائر للاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1445 في أجواء سعيدة وذلك بعد انتهاء صيام شهر رمضان المعظم، لذا يتحرى الأفراد معرفة موعد أول أيام عيد الفطر في الجزائر 2024 استعدادا للاحتفال.

متى أول أيام عيد الفطر في الجزائر 2024؟

وبحسب الحسابات الفلكية فإن أول أيام عيد الفطر في الجزائر 2024 سيكون يوم الأربعاء الموافق الـ 10 من أبريل 2024 والذي سيكون أول أيام شهر شوال الشهر العاشر في السنة الهجرية.

وبعد معرفة موعد عيد الفطر 2024 في الجزائر سيتم منح الموظفين 3 أيام إجازة من يوم الأربعاء حتى يوم الجمعة، وستكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الخاص والعام.

أول أيام عيد الفطر في الجزائر 2024

وعقب معرفة موعد عيد الفطر 2024 في الجزائر يمكننا التعرف على مظاهر احتفالات عيد الفطر 2024 في الجزائر، يتم زيارة الأقارب وإرسال التبريكات المختلفة الخاصة بعيد الفطر، ولعل من أبرز تبريكات والتهاني المنتشرة بين المواطنين عبارة «صح عيدكوم»، ويتم أداء صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد الكبرى والمختلفة في الجزائر والتي تضم حاليا أكبر مسجد في إفريقيا تم افتتاحه مطلع هذا العام.

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