يحدث مرة في العمر.. طريقة غير متوقعة لمراقبة كسوف الشمس من المنزل

إذا كنت قريبا من مسار كسوف الشمس الكلي في 8 أبريل، والذي يحدث مرة واحدة في العمر، وتخطّط للتحديق في السماء أثناء الكسوف فلا تنس حماية عينيك، وهو التحذير الذي أصدرته وكالة ناسا.

وحتى تحمي عينيك من خطورة النظر للشمس يمكنك إمّا ارتداء نظارات الكسوف المعتمدة، أو إنشاء أداة عرض تشبه التلسكوب خاصة بك، وهو ما قام بشرحه عضو لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية، جوزيف غالبو، خلال فيديو عرضته «cnn»، وهناك طريقة اخرى مجانية عرضتها وكالة الفضاء الدولية «ناسا» نستعرضها ايضًا.

أدوات منزلية لمراقبة شمس 8 أبريل

ينتظر العالم الحدث النادر الأكثر درامتيكية لهذا العام وهو كسوف الشمس الكلي يوم8 أبريل، ومع اقتراب الموعد إذا كنت قريبًَا من مسار الكسوف الذي يمر بعدد من الولايات الأمريكية، أو تخطط للذهاب ومتابعة هذا الحدث، قدم عضو لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية، جوزيف جالبو، فكرة منزلية تساعد على مراقبة الشمس تشبه فكرة التلسكوب بالأدوات التالية:

- علبة حبوب الإفطار.

- رقائق الألومنيوم.

- أوراق.

- مقص.

الشرح:

يقول «جالبو» لتنفذ الفكرة تحتاج إلى بعض الأشياء البسيطة؛ مثل علبة حبوب مستطيلة، قم بقلبها وتحتاج إلى قلم رصاص وشريط لاصق، دبوس أو مشبك ورق ورقائق ألومنيوم ومقص وأوراق لاصقة

الخطوة الأولى أرسم حدود العلبة على ورقة ثم قص ما رسمته على الورقة

خذ قطعة من الورقة وضعها في أسفل الصندوق ثم غطي الجزء السفلي من العلبة بورقة بيضاء حتى ترى ظل القمر يتحرك أمام الشمس، وكلما كان إنعاكس الورقة ساطعاً تصبح قادرًا على رؤية الظل بشكل أفضل.

اقطع أحرف الصندوق واترك حرف صغير في الوسط قم بلصقة

أحضر ورقة من رقاىق الألومنيوم وقم بطيها، ثم ضعها على أحد جوانب العلبة وقم بطيا لإنشاء شي يصبح مثل حاجز وقم بطي أحد أركانها باستخدام مشبك الأوراق أو الدبوس، قم بثقب رقائق الألومنيوم في المنتصف.

تصبح الأداء جاهزة توجه للخارج ووجها للشمس وابحث عن زاوية تدخل منها أشعة الشمس إلى الصندوق.

رؤية الكسوف خارج أمريكا

وتستضيف وكالة ناسا تغطية حية لكسوف الشمس 8 أبريل بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، على أن تشمل مناظر حية من جميع أنحاء أمريكا الشمالية، وظهورًا خاصًا لخبراء ناسا ورواد الفضاء على متن المحطة الفضائية عبر البث المباشر على الصفحات الرسمية على منصات السوشيال ميديا والويب سايت ويوتيوب.