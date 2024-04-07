تراجع أسعار 15 سلعة غذائية في الأسواق اليوم.. البطاطس والسمنة على رأسها

شهدت الأسواق المحلية انخفاضًا في أسعار عدد من السلع الغذائية، بفضل توفيرها في المنافذ الحكومية المخصصة مثل معارض «أهلاً رمضان»، وفقا لآخر تحديث نشرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية اليوم

سجل متوسط سعر عبوة الزيت «أصناف متنوعة»، وزن الكيلو جرام نحو 96.8 جنيه، بنسبة تراجع 3.4 جنيه للمستهلك.

وبلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ (الصحيح) نحو 65.7 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع بلغت نحو 6.1 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو البطاطس نحو 12.8 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر البامية نحو حوالي 37.2 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر المسلى الصناعي ليسجل نحو 124.5 جنيه بالأسواق، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 1.5 جنيه لمستهلك.

سجل متوسط سعر الجمبري الجامبو نحو حوالي 438.1 جنيه بالأسواق، بتراجع بلغ حوالي 18.7 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك البربوني (المتوسط) نحو حوالي 121.8 جنيه بالأسواق، بتراجع سجل 1.2 جنيه للمستهلك.

تراجع متوسط سعر كيلو السمك الكابوريا ليسجل حوالي 110.9 جنيه بالأسواق، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 2.9 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو السمك الوقار ليسجل نحو 234 جنيها في الأسواق، بنسبة انخفاض تصل لجنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الموز المستورد نحو حوالي 44.7 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 3.1 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر الأناناس الواحدة بنحو حوالي 82.5 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 4.1 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر العنب المستورد بنحو حوالي 38.5 جنيه بالأسواق، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 1.4 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كرتونة الكيوي نحو حوالي 408.7 جنيه بالأٍواق، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 23.5 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو البرقوق ليسجل 35.71 جنيه بالأسواق، بتراجع بلغ حوالي 0.4 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو النبق نحو 46.1 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 3.8 جنيه للمستهلك.