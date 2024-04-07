ملخص أحداث الحلقات الـ27 من مسلسلات رمضان.. هاجر سراج تعود من السفر

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، ملخص أحداث الحلقات الـ27 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية في موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8

الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8، شهدت مواقف كوميدية كثيرة، إذ بدأت الحلقة بـ«جوني» أحمد مكي، وهو يبحث عن وظيفة بعد حديثه مع «هجرس» محمد سلام، وفكر في تحويل دوار الكبير إلى فندق، وصمم حملات دعائية على السوشيال ميديا، وبدأت أفواج السياح تأتي حتى وجد نفسه أمام مشكلة جديدة وهي كيفية إقناع الكبير، حتى أخبره بأن هؤلاء السياح أصدقاء له.

مسلسل إمبراطورية ميم

تضمنت أحداث الحلقة 27 من مسلسل إمبراطورية ميم، عودة «منى» هاجر السراج من البعثة التي اضطرتها إلى السفر لباريس، وذهبت إلى والدها واعتذرت منه، وأخبرته أنها سوف تُخرجه بكفالة مالية.

مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج

وخلال أحداث الحلقة 27 من مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج، اتفق «جلال» مع «مصباح» أنه سيقتل كلا من طارق وغادة، على الرغم من أنّ غادة هي التي ستساعده في الدخول إلى منزل طارق.