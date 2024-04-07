برلماني: كلمة الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية رسالة أمل لاستكمال الإصلاح

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن في المنيا، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس، بمثابة رسالة أمل جديد يطمئن بها كل مصري على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، والتأكيد على الإيمان القوي بأهمية التشاور والتحاور وتفان العمل الجاد، من أجل استكمال خطى المسار الإصلاحي في مصر على مستوى كل المجالات.

إرادة الشعب المصري في تحقيق التنمية

وأكد «العمدة»، في تصريح صحفي له اليوم، أن رسائل الرئيس في كلمته، جسدت ملحمة وطنية فريدة عبرت عن إرادة الشعب المصرية في مواصلة الرئيس حكم البلاد وتجديد للنداء لمواصلة المسار التنموي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن تأكيد فخامته على تحديد مستهدفات العمل الوطني وعلى رأسها الحوار الوطني، واستكمال خطواته يؤكد أن الرئيس يؤمن بأهمية التشاور والتحاور من أجل الوصول إلى لغة واحدة يمكن أن تكون أساس النهوض بالمجتمع ودأر كافة تحدياته.

اهتمام القيادة السياسية بتحسين معيشة المواطن

وأضاف «العمدة»، أن تحديد الرئيس الاهتمام على كل القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق معدلات نمو أكثر إيجابية، كالتصنيع والزراعة والصحة والسياحة والتكنولوجيا، وكذلك زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة ودعم شبكات الحماية الاجتماعية، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتحسين معيشة المواطن والعمل على الارتقاء بجودة مستواها.