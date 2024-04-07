أماكن رؤية ظاهرة كسوف الشمس غدا.. 6 مناطق تشاهده جزئيا

تشهد الأرض غدًا الاثنين، كسوفا كلياً للشمس يستغرق نحو 4 دقائق و28 ثانية، ويستمر منذ الحدوث حتى النهاية 5 ساعات و10 دقائق، ويغطي مساحة عرضها 197.5 كم، وفق ما أوضحه مركز معلومات مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

القمر يغطي 105.7% من قرص الشمس

وأوضح المركز، أنه عند ذروة الكسوف الكلي، يغطي قرص القمر 105.7% من كامل قرص الشمس، وفقًا لما ذكره المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان.

وحدد المعهد القومي، أماكن رؤية كسوف الشمس الكلي والجزئي كالتالي:

مناطق لن ترى الكسوف

- مصر والمنطقة العربية.

مناطق رؤية الكسوف الكلي

- المكسيك.

- كندا.

- الولايات المتحدة.

مناطق رؤية الكسوف الجزئي

- غرب أوربا.

- أمريكا الشمالية.

- شمال أمريكا الجنوبية.

- المحيط الباسفيكي.

- المحيط الأطلنطي.

- القارة القبطية الشمالية.

أسباب حدوث الكسوف الكلي

- تحدث الظاهرة الكونية عندما يكون القمر في طور المحاق في أثناء دورانه حول الأرض.

- يحدث كسوف الشمس الكلي في نهاية الشهر القمري وقبل ولادة الهلال الجديد مباشرة.

- يقع القمر بين الأرض والشمس على خط الاقتران في أثناء حدوث الظاهرة.

- تتغير المسافة بين القمر والأرض ما بين 405 آلاف كم و363 ألف كم.

- يتغير حجم القمر ظاهريًا؛ فحين يكون قريبا يكون حجمه كبيرًا ويغطي كامل قرص الشمس ويحدث الكسوف الكلي.