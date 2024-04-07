أماكن رؤية ظاهرة كسوف الشمس غدا.. 6 مناطق تشاهده جزئيا
كتب:
أسماء زايد
11:34 ص | الأحد 07 أبريل 2024
كسوف الشمس
تشهد الأرض غدًا الاثنين، كسوفا كلياً للشمس يستغرق نحو 4 دقائق و28 ثانية، ويستمر منذ الحدوث حتى النهاية 5 ساعات و10 دقائق، ويغطي مساحة عرضها 197.5 كم، وفق ما أوضحه مركز معلومات مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».
القمر يغطي 105.7% من قرص الشمس
وأوضح المركز، أنه عند ذروة الكسوف الكلي، يغطي قرص القمر 105.7% من كامل قرص الشمس، وفقًا لما ذكره المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان.
وحدد المعهد القومي، أماكن رؤية كسوف الشمس الكلي والجزئي كالتالي:
مناطق لن ترى الكسوف
- مصر والمنطقة العربية.
مناطق رؤية الكسوف الكلي
- المكسيك.
- كندا.
- الولايات المتحدة.
مناطق رؤية الكسوف الجزئي
- غرب أوربا.
- أمريكا الشمالية.
- شمال أمريكا الجنوبية.
- المحيط الباسفيكي.
- المحيط الأطلنطي.
- القارة القبطية الشمالية.
أسباب حدوث الكسوف الكلي
- تحدث الظاهرة الكونية عندما يكون القمر في طور المحاق في أثناء دورانه حول الأرض.
- يحدث كسوف الشمس الكلي في نهاية الشهر القمري وقبل ولادة الهلال الجديد مباشرة.
- يقع القمر بين الأرض والشمس على خط الاقتران في أثناء حدوث الظاهرة.
- تتغير المسافة بين القمر والأرض ما بين 405 آلاف كم و363 ألف كم.
- يتغير حجم القمر ظاهريًا؛ فحين يكون قريبا يكون حجمه كبيرًا ويغطي كامل قرص الشمس ويحدث الكسوف الكلي.