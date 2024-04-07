ملخص أحداث الحلقات الـ27 من مسلسلات الأطفال في دراما رمضان

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، ملخص أحداث الحلقات الـ27 من مسلسلات الأطفال في موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل سر المسجد

بدأت أحداث الحلقة 27 من مسلسل سر المسجد، باستمرار أبطال العمل في محاولات الحصول على الرموز، وأعطى «غلاباوي» أحد رموز المسجد إلى الشيخ صلاح ضمن خطته لخداع الأبطال.

ونجحت «حبيبة» في تحرير والدها عن طريق حل أحد ألغاز التطبيق حول المسجد النبوي، وخلال أحداث الحلقة، حكى الشيخ صلاح للأبطال تاريخ المسجد النبوي ومتى بُني.

مسلسل يحيى وكنوز الجزء 3

تضمنت أحداث الحلقة 27 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء 3، حديث «يحيى» مع عائلاته عن إنقاذ «سينو»، وترد عليه «كنوز» بأنّ «فضولي» اكتشف مراقبتهم له، وخلال أحداث الحلقة أيضًا، تظهر «جميلة» وهي تسأل عن «مغاوري» وتقول لباقي العصابة أنه يجب عليهم عدم التحرك من مكانهم إلا بإذن منها.

مسلسل نورة

وخلال أحداث الحلقة 27 من مسلسل نورة، ظهرت ريم ووالدتها، وهي تسألها عن حالها، لترد ريم بكونه بخير، كما تسألها والدتها عن إمكانية البيع بجانب مدرستها، لكن ريم تخبرها بأن هذا الأمر سوف يسبب لها حرجا.