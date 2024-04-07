توزيع 1000 شنطة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية في 3 مراكز بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن توزيع 1000 شنطة رمضان «مواد غذائية»، على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز بيلا، والحامول، وبلطيم، تسلمتها مديرية التضامن الاجتماعي من مديرية الأوقاف، ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.

تقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً

وأكد المحافظ، على حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك، معرباً عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف على دعمها المتواصل لمحافظة كفر الشيخ في مختلف المجالات، خاصةً في مجال التكافل الاجتماعي، مؤكداً على حرص المحافظة على توفير كافة سُبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

جاء ذلك بحضور شريف هيكل، مدير إدارة الشئون الإدارية، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وآلاء خفاجي، مدير الطفولة والأمومة، وعدد من القيادات التنفيذية.