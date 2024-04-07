هل تنتفع أرملة صاحب المعاش بخدمات التأمين الصحي؟

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددًا من الخدمات التي يُمكن للأشخاص المُستحقين للمعاش الانتفاع بها عن المؤمن عليه سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص.

هل يُمكن للأرملة الانتفاع بخدمات التأمين الصحي؟

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يُمكن للأرملة أن تنتفع بخدمات التأمين الصحي في حالة أبدت رغبتها في الانتفاع بتأمين المرض.

ويكون نسبة الخصم 2% من نصيبها المُستحق في المعاش لصالح الاستفادة من خدمات التأمين الصحي، ويُخصم من المؤمن عليه إذا كان مُشترك في التأمين نسبة 1%.

وحددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، شروطا حتى يتمّ صرف معاش للشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، وهي استكمال المدة القانونية للاشتراك التأميني.

الاشتراك التأميني 120 شهرًا

ووفقا لقانون التأمينات، تكون المدة القانونية للاشتراك التأميني للشخص المؤمن عليه حتى يستحق المعاش هي 120 شهرًا على الأقل، أي 10 سنوات.

ولكن هناك بعض الحالات التي لم تستكمل مدة الاشتراك التأميني 120 شهرًا، فهل في هذه الحالة ومع عدم استكمال مدة الاشتراك تصرف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية معاش له.

وقالت مصادر في التأمينات الاجتماعية، إنَّه يتم صرف المعاش للشخص المؤمن عليه أو المستحقين عنه في حال استكمال المدة القانونية للاشتراك التأميني، ولكن في حال عدم اكتمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش يتمّ صرف مكافأة للمؤمن عليه.