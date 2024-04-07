مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 للفنانة غادة عبدالرازق.. ماذا ستفعل عايدة؟

مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 للفنانة غادة عبد الرازق ينتظره عدد كبير من المشاهدين، بعدما تضمّنت الحلقات السابقة العديد من الأحداث المهمة على رأسها مقتل «سامح الغول»، الدور الذي يؤديه الفنان أحمد ماجد، وإصابة «مصطفى»، الدور الذي يؤديه الفنان محمد علي رزق شقيق عايدة، بطلق ناري دخل إثره المستشفى في حالة حرجة، وإرسال مقطع صوتي من رقم مجهول إليها يطلب من شخص أن يقتلها، وتصاعدت الأحداث النارية لمعرفة خطة الانتقام.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 28

لا تزال «عايدة» مستمرة في انتقامها من عائلة الغول بشتى الطرق، لكن الأحداث أخذت منحنى أخر بعد نقل «مصطفي ضرغام» إلى المستشفى، وهو ما خلق بداخلها خوف كبير إثر هذا، وتم إرسال إليها مقطع صوتي منسوب لـ«إسماعيل الغول» يهدد بقتلها، وعلى الرغم من محاولة زوجها «ياسين» الدور الذي يؤديه محمد علاء، بإقناعها بأنّ هناك احتمالية أنّ الصوت يكون محرفًا.

واستطاع الضابط «حسام» كريم محجوب معرفة مصدر الرقم الذي أرسل المقطع الصوتى، وظهر أنه من الشخص الذي ركب الكاميرات بشركاتهم، وحققت الشرطة مع الشخص المجهول واكتشفوا أنّه تابع لمجموعة تقوم بتنفيذ المهام عبر الإنترنت دون معرفة الشخص الذي يرغب في هذه الخدمة، ولكن «عايدة» مستمرة في انتقامها، ما دفع المشاهدين لانتظار مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 للفنانة غادة عبدالرازق لمعرفة ماذا سيحدث؟ وماذا ستفعل عايدة في الحلقات المقبلة؟

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 28

يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من الفنانين على رأسهم غادة عبد الرازق سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار، وتأتي عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة الأولى الساعة 1:45 مساءً، والثانية في الساعة 2:45 صباحًا.

تردد قنوات cbc لمشاهدة مسلسل صيد العقارب

ويمكن مشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 للفنانة غادة عبدالرازق من خلال ضبط قناة cbc على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة cbc

وإليك خطوات ضبط تردد قناة cbc على القمر الصناعي نايل سات، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 للفنانة غادة عبدالرازق، بالدخول إلى قائمة الإعدادات:

اضغط على زر «Menu».

اختر من القائمة «التركيب» أو «Installation».

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