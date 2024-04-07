مسلسل صيد العقارب الحلقة 28.. من حاول قتل مصطفى ضرغام؟

مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 من المتوقع أن تشهد أحداثًا مشوقة جديدة، بمحاولات وصول الدكتور عايدة ضرغام التي تجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، لمن أطلق النار على شقيقها مصطفى الذي يلعب دوره الفنان محمد علي رزق، والانتقام منه، إذ تشك في إسماعيل الغول ويلعب دوره الفنان رياض الخولي، بسبب اعتقاده بأنها من قتلت نجله سامح الغول.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 28

يتوقع المتابعون بأن تأتي أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 في إطار مشوق، بعدما اشتعلت الأحداث بين عائلتي ضرغام والغول، واعتقاد إسماعيل الغول أن الدكتورة عايدة هي من تخلصت من ابنه سامح ويجسد شخصيته الفنان أحمد ماجد بغرض انتقامها لدماء شقيقها علي الذي لعب دوره الفنان محمود عبد المغني.

وانتهت أحداث الحلقة 27 من مسلسل صيد العقارب بوصول تسجيل صوتي لـ عايدة ضرغام من إسماعيل الغول وهو ينوي الانتقام وقتل شقيقها مصطفى ضرغام.

وكان سامح الغول قد لقي مصرعه إثر تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، لكن عائلته اعتقدت أن عايدة ضرغام هي من قتلته لوصولها إلى مكان وفاته قبلهم والتواجد جانب جثمانه، بينما كانت تحاول إنقاذه من الموت.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب

يُعرض مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عبر شاشة «سي بي سي»، ويعاد للمرة الأولى في تمام 2:45 صباحًا، كما يعاد للمرة الثانية في الساعة 1:45 مساءً.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كل من، غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، محمد علي رزق، محمد علاء، أحمد ماجد، محمود عبد المغني، ميار الغيطي، مي القاضي، أحمد جمال سعيد، محمد نجاتي، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.