«مناخ الزراعة»: كسوف الشمس يؤثر على رؤية هلال عيد الفطر

كشف مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الأسباب العلمية وراء ظاهرة كسوف الشمس والتي يشهد جزءًا من العالم ظهورها، الاثنين، الثامن من أبريل.

وأوضح المركز في تقرير، أنّ كسوف الشمس يحدث حين تكون الأرض والشمس والقمر على استقامة واحدة، يكون خلالها القمر بين الأرض والشمس ويكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري، حيث يلقي القمر بظله على الأرض، وحال التواجد في مكان ملائم يشاهد قرص القمر مظلمًا، ويحجب شعاع الشمس ويتحول النهار إلى ليل.

علاقة كسوف الشمس بهلال شهر شوال

وتابع أنّ كسوف الشمس غدا يتزامن مع انقضاء شهر رمضان، وفيه يكون الكسوف كليًا في منطق معينة بالعالم، لكنه لن يكون كذلك في معظم الدول العربية ومن خلال هذه الظاهرة سيكون بالصعوبة بمكان مشاهدة القمر يوم الاثنين ليلة الثلاثاء فيكون شهر رمضان 30 يوما وبالتالي سيكون يوم 9 أبريل هو المتمم لشهر رمضان، و10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا للحسابات الفلكية.

وأشار إلى أنّ رؤية الهلال في سماء يوم الثامن أبريل مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس وحدوث اقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان 30 يومًا ليكون يوم الأربعاء العاشر من أبريل عيدا للفطر في تلك الدول.

أفضل الأماكن لمشاهدة الكسوف

يستطيع من يعيش في المكسيك والولايات المتحدة وكندا رؤية الكسوف الكلي للشمس، أما المناطق بغرب أوروبا وبعض مناطق الولايات المتحدة وكندا فيمكنها رؤية الكسوف الجزئي للشمس.