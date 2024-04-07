فرصة ذهبية لشراء عربية.. انخفاض أسعار السيارات الجديدة والمستعملة

انخفضت أسعار السيارات سواء الجديدة أو المستعملة في الفترة الأخيرة ويُرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها حلّ أزمة الدولار وتلاشي السوق السوداء، إلى جانب انتهاء أزمات المستوردين وتخلص البضائع المتراكمة في الموانئ، وفتح باب الاستيراد مجددًا، هذه التطورات أثّرت بشكل مباشر على سوق السيارات المستعملة، إذ انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ في الأيام الأخير، وفقا لما صرح به منتصر زيتون عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية السيارات التي تراجعت أسعارها، ويأتي طرح بانكير لأفضل 5 سيارات كسر زيرو في السوق حاليًا، والتي يُمكن شراؤها من خلال المنصات الإلكترونية المتخصصة. تتراوح أسعار هذه السيارات بدءًا من 570 ألف جنيه مصري، وفقًا لآخر تحديثات أسعار سوق السيارات المستعملة.

شيري أريزو 5 موديل 2020

سيارة شيري أريزو 5 موديل 2020 بسعر متوسط يبلغ 570 ألف جنيه، إذ تُؤثر الحالة الفنية في تحديد السعر النهائي.

سيارة أوبل أسترا موديل 2020

أوّلها سيارة أوبل أسترا موديل 2020، ويصل سعرها إلى 750 ألف جنيه، بينما يتم تحديد السعر النهائي بناءً على الحالة الفنية وعداد الكيلومترات.

سيارة ستروين سي إليزيه موديل 2020

سيارة ستروين سي إليزيه موديل 2020 بسعر متوسط يبلغ 600 ألف جنيه، وتؤثر حالة السيارة الفنية في تحديد السعر النهائي.

شفروليه أوبترا موديل 2020

وتأتي بعدها شفروليه أوبترا موديل 2020 بسعر متوسط يبلغ 600 ألف جنيه، ويتم تحديد السعر النهائي بناءً على الحالة الفنية وعداد الكيلومترات والتجهيزات.

سيارة سوزوكي ديزاير موديل 2020

وتتبعهما سيارة سوزوكي ديزاير موديل 2020 بسعر متوسط 590 ألف جنيه، إذ تُؤثر الحالة الفنية وعداد الكيلومترات في تحديد السعر النهائي.

وفيما يتعلق بأسعار السيارات الجديدة، يتوقع تجار السيارات انخفاضًا حقيقيًا في يونيو المقبل، نتيجة وصول الشحنات الجديدة وانتهاء الشركات من جزء كبير من الحواجز، لذا، يُنصح بمراجعة الأسعار والتفاوض مع أصحاب السيارات للحصول على أفضل الصفقات.