انخفاض أسعار السيارات الجديدة في الأسواق

شهدت أسعار السيارات في السوق المصرية انخفاضات كبيرة ومتتالية منذ وضع سعر عادل للجنيه المصري أمام الدولار في كل البنوك المصرية العاملة ضمن النظام المصرفي، كان آخرها ما قررته شركة «أبوغالي موتورز» وهو الوكيل المحلي لسيارات «ألفا روميو» الإيطالية بالسوق المصري، التي أعلنت انخفاضات جديدة في سيارات تونالي 2024 الرياضية بقيمة تخطت الـ100 ألف جنيه.

تخفيضات تخطت حاجز الـ100 ألف

وأعلن الوكيل المحلي الخاص بالسيارة في شهر فبراير الماضي أسعار أعلى مما هي عليه حاليا، حيث تعد سيارة «ألفا روميو تونالي 2024» أحدث سيارات للعلامة الإيطالية على الساحات العالمية، وتم البدء بإنتاجها عام 2022، وقدمت للسوق المصرية نوفمبر عام 2023، والتي لاقت رواجا كبيرا خاصة في كونها سيارة مُدمجة الحجم ورياضية ومُميزة.

أسعار السيارتين الجديدتين في السوق المصرية

وطرحت الشركة سيارتين للسوق المصري، جائت الفئة الأولى Ti ذات سعر 2.69 مليون جنيه بدلا من 2.79 مليون جنيه، في حين جرى عرض الفئة الثانية Veloce بسعر 2.95 مليون جنيه بدلًا من 3.01 مليون جنيه

قدمت السيارة الجديدة بالسوق المصري بمحرك 4 سلندر 2.0 لتر تربو وقدرة حصانية 256 حصان، وعزم أقصى للدوران 400 نيوتن لكل متر، فيما يتصل المحرك بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 9 نقلات، وتتسارع السيارة الجديدة من 0 لـ100 كم خلال 6 ثواني فقط، كما تصل سرعتها القصوى لـ235 كم في ساعة.

انخفاضات أسعار السيارات الجديدة بالسوق

قرر وكيل شركة تويوتا اليابانية في السوق المصري خفض سعر سيارة كورولا 2024 بنسبة وصلت لـ430 ألف جنيه، حتى باتت تباع حاليا بسعر مليون و520 ألف جنيه.

وبالنسبة لسيارة mg zs 2024 فقد وصل سعرها حاليا لـ 940 ألف جنيه، وبقيمة تراجع وصلت لـ450 ألف جنيه.

أما عن سيارة نيسان صني 2024 فقد تراجعت هي الأخرى بواقع 280 ألف جنيه، حتى باتت تباع حاليا بمبلغ 830 ألف جنيه.