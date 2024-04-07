ماذا يحدث في الدماغ أثناء النوم؟.. مفاجأة صادمة

النوم هو عملية طبيعية تسمح للجسمك والعقل بالراحة، وبالرغم من أن هذه العملية تبدو سهلة وبسيطة للبعض، إلا أن العلماء يعتقدون أن النوم من أكثر العمليات الطبيعية تعقيدًا وغموضًا، ويدونها يعجز الإنسان عن تأدية مهامه اليومية بشكل طبيعي.

وفي التقرير التالي نستعرض ماذا يحدث في أدمغتنا أثناء النوم؟، وفقًا لما ورد عبر موقع «cleveland clinic».

وظيفة الدماغ عند النوم

يساعد النوم الدماغ في السماح للخلايا العصبية بإعادة التنظيم، لأن الجهاز الجليمفاوي (وهو الجهاز المسؤول عن التخلص من الذكريات غير الضرورية خلال اليوم) يعمل على إزالة ما يسمى «بنفايات الذاكرة» من الجهاز العصبي المركزي، والتي تتراكم على مدار اليوم، وهذا يسمح للعقل بالعمل بشكل جيد عند الاستيقاظ.

وتعمل هذه العملية عن طريق تحويل المخ الذكريات قصيرة المدى، إلى ذكريات طويلة المدى، وكذلك عن طريق محو أو نسيان المعلومات غير الهامة، التي قد تؤدي إلى تشويش الجهاز العصبي.

مراحل النوم

تمر أدمغتنا أثناء النوم بأربع مراحل، وتستغرق كل مرحلة منهم عادةً بحوالي من 90 إلى 120 دقيقة (إذا افترضنا أن الإنسان ينام 8 ساعات في اليوم)، وتسمى أول مرحلة في النوم وهي أخف مراحله بحركة العين غير السريعة، إذ أنها تشكل 5% فقط من فترة النوم، وتبدأ مباشرةً بعد أن يغفو الإنسان، وتستمر لبضع دقائق، حتى تنتقل الدماغ إلى المرحلة الجديدة.

وبعد أن يدخل الإنسان في المرحلة الثانية التي تشكل 45% من وقت النوم، وتسمى نوم حركة العين غير السريعة، وبالرغم من أنها تظل من اخف مراحل النوم، إلا أنها أعمق من الأولى قليلاً، وفي هذه المرحلة تبدأ موجات الدماغ بالبطء، وتتوقف بشكل ملحوظ بين دفقات النشاط الدماغي القوية والقصيرة.

وتعد المرحلة الثالثة هي أعمق مراحل النوم بعد المرحلة الرابعة، وتشكل 25% من فترة النوم، وفي هذه المرحلة تكون موجات الدماغ بطيئة، لكنها تظل قوية، وتستفيد الدماغ من هذه المرحلة بتعزيز جهاز المناعة وإصلاح الدماغ وإعادة هيكلتها، لذلك إنّ استيقظ الإنسان في هذه المرحلة قد يشعر ببعض التعب، حتى وأن كان قد نام لفترة طويلة، إذ أنها الفترة التي تنظم فيها الدماغ نفسها ليستيقظ الإنسان بكل نشاط.

مرحلة الريم

تسمى المرحلة الثالثة من مراحل النوم بمرحلة الريم أو الأحلام، إذ أنها المرحلة التي يحلم بها الشخص خلال النوم، وتشكل 25% من فترة النوم، وتكون فيها نشاط الدماغ مشابه لنشاط الدماغ عندما يكون الإنسان مستيقظًا.