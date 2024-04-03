ماذا يحدث لجسمك عند النوم بعد تناول الأطعمة الحارة؟.. 5 أضرار لا تتوقعها

تناول الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة يمثل تجربة مؤلمة وصعبة لدى كثيرٍ من الناس، إلا أنها تقدم للجسم عدة فوائد تتعلق بتنشيط الدورة الدموية والتخلص من السموم وتقوية جهاز المناعة، ونفس هذه الفوائد تنقلب إلى أضرار صحية خطيرة، إذا لم تتخير الوقت المناسب لتناولها.

أضرار النوم بعد تناول الطعام الحار

تحتوي الأطعمة الحارة وعلى رأسها الفلفل الحار أو الشطة، على نسبة عالية من مادة «الكابسيسين» التي تسرع من عملية حرق السعرات الحرارية، ما ينتج عنه الشعور بالحرارة الزائدة والتعرق، الأمر الذي لا يناسب عملية النوم، بحسب حديث الدكتور محمد عاطف استشاري أمراض الجهاز الهضمي لـ«الوطن»، الذي حدد عدة أضرار لتناول الأطعمة الحارة قبل النوم، أبرزها:

1- عسر الهضم:

تحفز الأطعمة الحارة تدفق الدم في الأمعاء بشكل سريع، ما يسبب الشعور بحرقة المعدة والإصابة بالإسهال، بالتالي الحرمان من النوم الهادئ.

2- التهاب القولون:

يزداد خطر الإصابة بالتهاب القولون عند النوم مباشرةً عقب تناول الأطعمة الحارة، لذلك يُنصح بممارسة الرياضة الخفيفة، مثل المشي لتسهيل عملية الهضم.

خطورة الأطعمة الحارة على الزائدة الدودية

3- تضخم الزائدة الدودية:

نتيجة نشاط الأمعاء بشكل أعلى من المعدلات الطبيعية، التي تكون عليه بالليل، وهو ما يمكن أن يسبب مشكلة خطيرة، تستدعي التدخل الجراحي.

4- قرحة المعدة:

بسبب إجهادها تضطر المعدة إلى استخدام العصارة الهضمية لموازنة حرارتها، ما يؤدي إلى جفاف الأمعاء، بالتالي التعرض لقرحات المعدة.

5- ارتجاع المريء:

الإفراط في تناول الأطعمة الحارة يزيد من ارتداد أحماض المريء، وتزداد الخطورة عند النوم بعد تناولها مباشرةً.