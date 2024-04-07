الجدول الزمني لانتخابات الغرف السياحية.. فتح باب الترشح 15 أبريل

أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية، الجدول الزمني لإجراء انتخابات الغرف السياحية الخمس، وهي: «المنشآت الفندقية، وشركات السياحة، والمنشآت والمطاعم السياحية، والعاديات والسلع السياحية، والغوص والأنشطة البحرية»، وفقا لأحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال لاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأوضح الوصيف أنَّه سيتمّ فتح باب التقدم لانتخابات الغرف السياحية المختلفة ومندوبيها لدى الاتحاد يوم 15 أبريل الجاري عقب انتهاء إجازة عيد الفطر وحتى نهاية عمل يوم الأحد 21 أبريل 2024.

الجدول الزمني للانتخابات

وأضاف الوصيف، خلال الخطاب الذي تمّ تعميمه على الغرف السياحية، أنَّه عقب غلق باب الترشح لانتخابات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد، ستعرض كل غرفة قائمة المرشحين المستوفين للشروط بمكان ظاهر بالغرفة لمدة 3 أيام تبدأ من يوم الإثنين 22 أبريل الجاري وحتى يوم الأربعاء 24 من ذات الشهر، موضحًا أنَّ تقديم الاعتراضات على المرشحين بكل غرفة ستكون لمدة 5 أيام، تبدأ من الجمعة 26 أبريل 2024 وحتى يوم 30 من الشهر الجاري.

موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية

وأشار إلى أنَّ الفصل في الاعتراضات على المرشحين سيكون خلال 6 أيام تبدأ من الخميس 2 مايو، وحتى نهاية يوم عمل الثلاثاء 7 مايو 2024، على أنَّ تعلن الكشوف النهائية للمرشحين بمقر الغرف قبل 8 أيام من يوم الانتخابات تبدأ من يوم الجمعة 10 مايو وحتى يوم الجمعة 17 مايو 2024، على أن تجرى انتخابات الغرف بداية من يوم 22 مايو المقبل.

وأوضح أنَّ انتخابات مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ستتمّ بعد شهر على الأقل من إعلان نتيجة الغرف، وتحديدًا خلال الأيام الأخيرة من شهر يونيو المقبل، عقب انتهاء إجازات عيد الأضحى المبارك.