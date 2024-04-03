الغرف السياحية: نسعى لزيادة الإيرادات المحققة خلال الـ6 سنوات المقبلة

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القطاع السياحي سيعمل خلال الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، على زيادة الإيرادات المحققة من القطاع السياحي، من خلال استهداف جذب السياح من ذوي الإنفاق المرتفع، والارتقاء بالأنماط السياحية التي تدر دخلا مرتفعا كالسياحة النيلية والسياحة الصحية وسياحة اليخوت وسياحة المعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى العمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم.

الدولة أولت اهتماما كبيرا بصناعة السياحة خلال الـ10 سنوات الماضية

أضاف لـ«الوطن»، أن القطاع السياحي الحكومي والخاص سيسعى لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة، بجذب نحو 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وتحقيق إيرادات تبلغ نحو 30 مليار دولار خلال هذا العام، مشددا على أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بصناعة السياحة خلال السنوات الـ10 الماضية، وهو ما أدى لتحقيق مصر رقما قياسيا ي أعداد السياح الوافدين إليها خلال العام الماضي، حيث زار مصر خلال عام 2023، نحو 15 مليون سائح.

توفير آلاف من فرص العمل للشباب

أشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن كل العاملين بالقطاع السياحي لديهم ثقة كبيرة في استمرار دعم الدولة لصناعة السياحة خلال السنوات الـ6 المقبلة، ما يعيد تلك الصناعة لتكون قاطرة التنمية والمصدر الرئيسي الأول لجلب العملات الأجنبية، والمساهم الأبرز في الدخل القومي المصري، فضلا عن قيام تلك الصناعة بتوفير آلاف فرص العمل للشباب المصري سنويا، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.