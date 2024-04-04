مواصفات ورقة امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي.. توزيع الدرجات والأسئلة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط الورقة الامتحانية لمواصفات مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وتوزيع الأسئلة والدرجات.

امتحان الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الورقة الامتحانية لمادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي تتضمن 4 أسئلة وتنقسم إلى سؤالين في الجغرافيا وسؤالين في التاريخ لكل سؤال 10 درجات ليكون الإجمالي 40 درجة، 20 درجة للجغرافيا و20 للتاريخ، مع تطبيق القرارات الوزارية المنظمة لذلك، ويراعي عدم إدراج موضوعات الاطلاع والتعلم الذاتي في أسئلة امتحان الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني.

مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة علي نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل الي الصعب.

- أن تشمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الامتحان».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها، «حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعية».

- أن تكون المواد التعليمية المصاحبة للامتحان «الخرائط - الجداول - الرسوم البيانية واضحة وسليمة علمياً وفنياً».

الزمن المخصص للامتحان ساعتين

- المعلومة الإثرائية لا تدخل في أسئلة الامتحان كما أن «الأرقام - الإحصائيات - التواريخ» ليست أهدافاً اختبارية.

- الزمن المخصص للامتحان لصفوف المرحلة الإعدادية «الأول - الثاني - الثالث» ساعتين.

- يراعي عدم إدراج موضوعات الاطلاع والتعلم الذاتي في أسئلة امتحان الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني.