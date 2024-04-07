موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأحد 7-4-2024
كتب:
نظيمة البحرواي
12:38 م | الأحد 07 أبريل 2024
صلاة المغرب
حدد قسم النتائج والتقويم بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأحد 7-4-2024، الموافق 28 من شهر رمضان المبارك.
وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأحد 7-4-2024، وفق إمساكية شهر رمضان الصادرة من هيئة المساحة المصرية
موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم
وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان المغرب في محافظة الشرقية اليوم الأحد 7-4-2024 يحل في الساعة 6:17 مساء، ويبلغ عدد ساعات الصيام 14 ساعة و31 دقيقة.
مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 7-4-2024
وتضم إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 7-4-2024 الموافق 28 من شهر رمضان المبارك كالتالي:
الفجر: 04:6 صباحا
الظهر: 11:56 صباحا
العصر: 03:30 مساء
المغرب: 06:17 مساء
العشاء: 07:37 مساء