حدد قسم النتائج والتقويم بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأحد 7-4-2024، الموافق 28 من شهر رمضان المبارك.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأحد 7-4-2024، وفق إمساكية شهر رمضان الصادرة من هيئة المساحة المصرية

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان المغرب في محافظة الشرقية اليوم الأحد 7-4-2024 يحل في الساعة 6:17 مساء، ويبلغ عدد ساعات الصيام 14 ساعة و31 دقيقة.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 7-4-2024

وتضم إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 7-4-2024 الموافق 28 من شهر رمضان المبارك كالتالي:

الفجر: 04:6 صباحا

الظهر: 11:56 صباحا

العصر: 03:30 مساء

المغرب: 06:17 مساء

العشاء: 07:37 مساء