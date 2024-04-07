موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأحد 7 أبريل

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأحد 7-4-2024 في اليوم السابع والعشرون من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم

وسيشير التقرير مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأحد 7-4-2024، التي تختلف في البلدات المغربية.

موعد أذان المغرب اليوم في المغرب الأحد 7-4-2024

وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأحد 7-4-2024 بأغادير يكون عند الساعة 7:04 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:43 صباحًا، والشروق 6:19 صباحًا، وصلاة الظهر 12:45 مساءً، وصلاة العصر 4:15 مساءً، وصلاة العشاء 8:22 مساءً.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم بالدار البيضاء

وعن موعد أذان المغرب في المغرب بالدار البيضاء اليوم الأحد 7 أبريل، ستكون عند الساعة 6:59 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:29 صباحًا، والشروق 6:08 صباحًا، وصلاة الظهر 12:37 مساءً، وصلاة العصر 4:09 مساءً، وصلاة العشاء 8:19 مساءً.

موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم بمدينة مراكش

وفي مدينة مراكش المغربية سيكون موعد أذان المغرب عند الساعة 6:59 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 4:35 صباحًا، والشروق 6:14 صباحًا، وصلاة الظهر 12:39 مساءً، وصلاة العصر 4:09 مساءً، وصلاة العشاء 8:17 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في المغرب الأحد 7-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في المغرب الأحد 7-4-2024 بمحافظة مكناس، سيكون عند الساعة 6:51 صباحًا، والشروق 6:00 صباحًا، وصلاة الظهر 12:29 مساءً، وصلاة العصر 4:01 مساءً، وصلاة العشاء 8:12 مساءً.