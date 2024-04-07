«السياحة»: حجوزات المصريين ترفع إشغال فنادق شرم الشيخ لـ85% خلال العيد

كشف الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، عن زيادة أعداد المصريين المسافرين إلى شرم الشيخ خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك وفقا للحجوزات الحالية.

وذكر عضو الجمعية لـ«الوطن»، أن المصريين كانوا سببا رئيسيا لوصول نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ خلال العيد إلى نحو 85%، خاصة أن هناك هدوء في الحركة السياحية الوافدة للمدينة حاليا، لاسيما القادمة من أوروبا.

عروض سعرية مميزة للمصريين

وأضاف «عبداللطيف»، أن غالبية فنادق شرم الشيخ فئة 4 و5 نجوم قدمت عروضا سعرية مميزة للمصريين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، موضحا أن المنشآت الفندقية بالمدينة توقن بأن السياح المصريين لديهم القدرة على تعويض أي تراجع في الحركة السياحية الوافدة من الخارج.

السياحة العربية

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن نسب إشغال كل فنادق الجمهورية خلال فترة إجازات عيد الفطر هذا العام جيدة وأعلى من نظيرتها العام الماضي، لافتا إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية أنعشت إشغالات فنادق القاهرة خلال العيد، وأن أعداد كبيرة من السياح العرب ستقضي تلك الإجازة بالمدن السياحية المصرية.